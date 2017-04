L'Astana non sostituirà Michele Scarponi

Al Giro d'Italia la squadra si presenterà con soli 8 atleti

L’Astana correrà il Giro d’Italia con 8 atleti per onorare la memoria di Michele Scarponi.



Lo ha annunciato Alexander Vinokourov, general manager del team: “Quanto accaduto a Michele è una vera tragedia che nessuno si sarebbe potuto aspettare o fosse pronto ad affrontare — scrive Vinokourov in un comunicato —. Si tratta di un vero lutto per l’intera squadra. Michele avrebbe dovuto essere il nostro capitano al Giro e, per questa ragione, abbiamo deciso di non sostituirlo e lasciare libero quello che avrebbe dovuto essere il suo numero di gara".