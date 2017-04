Baseball, T&A San Marino: 6 imbattuta

Gli uomini di Nanni centrano il sesto successo in altrettanti incontri.

La T&A San Marino chiude la prima fase di IBL con il sesto successo in sei incontri: il roster di Nanni è l'unico imbattuto in Italia e dopo Padova e Rimini, impone anche a Novara la doppia sconfitta in 24 ore.



Netta, in gara2: l'inequivocabile 9-0 inizia a prendere forma al terzo e quarto inning, entrambi forieri di 3 punti. Novara non sfrutta le opportunità generate nel primo terzo di gara, lasciando sei uomini in base nei primi tre turni d'attacco.



Cinica invece la T&A, che non perdona sbloccando l'incontro nella parte basse del terzo quando Ferrini porta a casa Pulzetti e Poma, toccando poi lui stesso il cuscino di casa base sulla volata di sacrificio di Imperiali.



Nel quarto la T&A replica il tris: Poma si esibisce in un triplo che fa entrare due punti, quelli di Babini e Pulzetti. Ermini – come Imperiali prima – completa l'opera con la volata del 6-0.



Ospiti travolti ed incapaci di reagire, Titani in costante produzione offensiva: al quinto l'homerun di Francesco Imperiali, protagonista pure del punto successivo con un triplo che precede il lancio pazzo dell'8-0.



Chiude il 9-0 Ermini, che porta a casa Pulzetti con la rimbalzante dell'ottavo inning. Vince Florian, ma sono positive anche le prestazioni del rilievo Cherubini e del closer Oberto, che non ha ancora concesso basi nelle tre partite ASI.



