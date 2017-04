Basket, Desapr 4 Torri Ferrara-Asset Banca San Marino 75-110

Prestazione monstre al tiro: 60% da tre e 62% da due per gli uomini di Foschi.

Travolgente successo della Pallacanestro Titano sul paequet di Ferrara, battuta 110-75 in un match dall'esito scritto già all'intervallo – con l'Asset Banca sul 59-45 – e definitivamente chiusa nel secondo tempo, in cui i Titans affrontano gli ultimi 10' con 30 punti di vantaggio.



Percentuali strepitose al tiro per i sammarinesi, che chiudono col 60% dall'arco ed il 62% da due: con 22 punti e 13 rimbalzi in 30', Niccolò Rinaldi è il migliore in campo.



Prestazione da confermare già il prossimo weekend, quando inizierà la serie play-off contro la Salus Bologna.



LP