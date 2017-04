Volley: Banca di San Marino sconfitta

Tie-break fatale, perde contro il Riccione 3-2

Il derby va al Riccione, che s'impone sul parquet del PalaCasadei al quinto set. Partono bene le sammarinesi che vanno avanti nel conto dei set, nonostante qualche incertezza, prima dell'allungo sammarinese.



Nel secondo parziale il primo break è delle padrone di casa sul 7/4. Le romagnole sono comunque in partita e dopo aver pareggiato piazzano un contro break che porta avanti Riccione 14/10. San Marino non ci sta e trova la nuova parità prima del nuovo allungo delle ospiti che questa volta vanno a chiudere il set 25/19.



La Banca di San Marino parte bene anche nel terzo parziale. Ancora la squadra di Nanni avanti, poi Riccione rientra e sorpassa le biancoazzurre. La reazione della padrone di casa è positiva e il punteggio va sul 18/15 San Marino. Si gioca punto a punto, poi due attacchi di Tomassucci e Bacciocchi valgono il set per la Banca di San Marino.



Riccione parte fortissimo nel quarto set. Nonostante il time-out chiamato da coach Nanni, le biancoazzurre non riescono a reagire. Solo dopo il secondo time-out parte la rincorsa della Banca di San Marino che si gioca il set ai vantaggi.



Riccione chiude 26/24. La partita si decide al tie-break, le Titane faticano a mettere la palla a terra, ma riescono comunque ad arrivare fino al 13/10, poi il black-out che vale 5 punti per Riccione che vince 15/13.



In classifica La Banca di San Marino è seconda con Ozzano a 54 punti. Mercoledì a Bellaria l'ultimo impegno della stagione regolare.



Elia Gorini