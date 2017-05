VL Pesaro, Ario Costa: "Salvezza sofferta, dopo Cremona ho temuto il peggio"

Il presidente non si sbottona sul suo futuro e loda un pubblico unico in Italia.

La liberatoria sirena è suonata: la Consultinvest Pesaro - battuta l'Olimpia Milano - è salva, grazie alla concomitante sconfitta di Cremona sul parquet di Varese: "Quando si parte per giocarsi un campionato si affronta un percorso lunghissimo, lungo il quale ci sta soffrire; si spera di farlo sempre meno, ma se la gioia è questa ben venga. É chiaro che è stata una stagione molto, molto difficile - conferma Ario Costa, presidente della Consultinvest Pesaro - e per fortuna mi è passata abbastanza velocemente".



Si guarda poi alle, il numero uno del basket pesarese: "Ho la consapevolezza di aver commesso degli errori, che - se il mio futuro sarà ancora in questo mondo - probabilmente non commetterò mai più; resta rammarico per quegli errori e per qualche partita persa nemmeno troppo meritatamente. A un certo punto ho avuto veramente paura, specie dopo la sconfitta in casa contro Cremona in casa: ci credevamo ed eravamo convinti, ma in quel momento si era fatta davvero molto dura".



Quale futuro per Ario Costa e la VL Pesaro? "Futuro? Una piazza come questo ha dimostrato anno per anno - dallo Scudetto alla salvezza, passando per le Final Four - merita di avere il basket che conta; non esiste un campo come il nostro in Italia".



Nel video l'intervista ad Ario Costa, presidente Consultinvest Pesaro.



LP