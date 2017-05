Davide Giannoni 2° al Grab Contest V3, prima tappa dell'Europeo

Splendido esordio stagionale per Davide Giannoni, sul secondo gradino del podio al Grab Contest V3 di Roma, prima tappa del Campionato Europeo di Vert. il pattinatore sammarinese ha lottato per la vittoria fino alla fine ed è stato battuto solo in extremis dall’atleta di casa Francesco Sili.



“Era da novembre che non pattinavo su una rampa – spiega Giannoni – e mi sono presentato a questo appuntamento con moltissimi dubbi. In questi mesi lontani dalle rampe mi ero allenato in palestra e rivolgo un ringraziamento speciale ed Andrea Della Balda che mi segue negli allenamenti. Avevo poi pattinato il delle strutture minori per tenere allenata la sensibilità con i pattini ma non era la stessa cosa. A Roma però sono riuscito a pattinare davvero bene e le incognite si sono subito dissolte. Ho un bambino di un anno e quindi ho molti più impegni rispetto al passato tuttavia mi diverto e raccolgo ancora grandi soddisfazioni. Sono ottimista per le prossime gare”.