Tiro a Volo, Coppa del Mondo Larnaca 2017: l'argentino Federico Gil trionfa nello skeet

Azzurri fuori dalla finale

L'appuntamento per i tiratori sammarinesi è previsto per venerdi e sabato, quando sono in progrmma le prove della fossa olimpica sia maschile che femminile. Quattro i tiratori che difenderanno i colori del Titano. Alessandra Perilli, reduce dalla medaglia di bronzo vinta in Messico mentre in campo maschile, Luca Di Mari potrà contare su tre tiratori. Si tratta di Gian Marco Berti e Manuel Mancini, ovvero i maggiori candidati a rappresentare San Marino ai Giochi dei Piccoli Stati ed il giovane e promettente Mirco Ottaviani.

Intanto sull'isola cipriota si è già disputata la gara dello Skeet, a cui si riferiscono queste immagini.

Una finale dalle grandi emozioni, con l’argentino Federico Gil che ha trionfato davanti all'idolo di casa, il cipriota Achilleos di un solo piattello, 56 a 55.

A fare la differenza, in favore del sudamericano, è stata l’ultima serie, praticamente perfetta e che gli ha consentito di superare il proprio avversario diretto.

Per Achilleos invece, due errori di cui uno all’ultimo tentativo.

Con questa affermazione, Gil ha ottenuto la prima vittoria in Coppa del Mondo della sua carriera.

Sul terzo gradino del podio ha terminato il russo Alexander Zemlin, che ha chiuso a quota 44.

Da sottolineare il piazzamento fuori dalle medaglie di tiratore degli emirati, Saif Futtais e del britannico Llewellin, che avevano chiuso le qualificazioni al primo e secondo posto.

Male invece i tre tiratori azzurri, Cassandro, Lodde e Benet, tutti eliminati durante le qualificazioni alla finale.