Volley: domani l'esordio play-off per la Titan Services

In campo anche le ragazze di Nanni a caccia del secondo posto.

Vigilia play-off – venendo al volley – per la Titan Services, che domani sera sarà di scena a Modena contro la Fasipol Basser nell'andata del primo turno della post season promozione. Sammarinesi senza la mano armata degli opposti Guagnelli e Budzko, mentre Tabarini lavora per tornare a disposizione. Il ritorno di disputerà sabato prossimo al Pala Casadei, con inizio alle 18:00.



Domani sera in campo anche la Banca di San Marino, attesa dalla breve trasferta di Bellaria contro la già retrocessa Gut Chemical. Le ragazze di Luca Nanni punterà al successo per contendere ad Ozzano il secondo posto, complice la difficile trasferta riccionese per le emiliane, al momento appaiate alle sammarinesi alle spalle di Cervia.



LP