L'Olympiakos completa la Final Four

Eurolega: Efes battuta in gara5

Niente da fare per l'Efes. La gloriosa macchina da guerra batte in ritirata al Pireo che invece lancia i padroni di casa dell'Olympiakos alla final four di Istanbul. A tradire i turchi Bryant Dunston, ex Varese, sempre ai margini di una partita che mai è realmente cominciata e addirittura finita per raggiunto limite di falli a 7 minuti dalla sirena. Fin dall'inizio è chiara l'idea dei greci di aggredire l'avversario, supportati da un grande Spanoulis da 8 punti nei primi 4 minuti. Il match è molto veloce, il Pireo gioca più palloni ma non tutti precisi e sebbene in vantaggio il 21-15 della fine primo quarto dice che tutto se non è aperto è apertissimo. L'avvio di secondo quarto è turco. Honeycutt mette il petardo della e incendia la sua serata e Kirk dalla lunetta porta i suoi al primo vantaggio. L'attacco biancorosso è inceppato, anche se l'ingresso di Green porta un qualche giovamento non comunque roba risolutiva. L'equilibrio è il marchio di questa fase e la pausa lunga arriva con gli ospiti avanti 37-41 grazie all'allunghino di Brown. Dagli spogliatio esce un'Olympiakos diversa e complice la situazione falli dell'Efes prende possesso del pitturato con un notevole mismatch di chili e centimentri. Brown e Heurtel tengono finchè possono, Papanikolau spinge e nonostante il time out di Perasovic provi a spegnere il sacro fuoco Atene è a +9, ridotto a +5 grazie ad un paio di idee di Granger. Il quarto ruota attorno al quinto fallo di Dunston che si prende anche un tecnico per proteste e contribuisce ad allungare le distanze, stavolta in maniera definitiva. Solo un momento di incertezza quando Spanoulis snaglia due cose, ma l'Efes arriva al massimo a -4. Mai meno di due possessi di distanza, il popolo di Atene fa una torcida di brasiliana memoria mentre il quintetto vola sul 87-78 a prendersi gara 5 e final four.