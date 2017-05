Double Trap: Di Spigno torna alla vittoria in Coppa del Mondo

L'azzurro centra la decima medaglia iridata in carriera: a podio anche Gasparini.

La terza tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo elegge il terzo diverso vincitore nel double trap maschile, che stavolta premia un italiano: Daniele Di Spigno.



Entrato in finale col terzo miglior risultato in qualifica (138 piattelli esplosi su 150) alle spalle dei russi Mosin e Nekrasov, il 42enne terracinese ha avuto bisogno del miglior risultato di sempre nella finale di specialità per imporsi su Nekrasov e tornare a celebrare un successo in Coppa del Mondo a distanza di tre anni dall'ultima volta. Il quattro volte iridato è stato capace dello strepitoso score di 78/80, nuovo record del mondo, che lo ha portato dritto dritto alla medaglia d'oro.



Sono addirittura due gli italiani sul podio, visto che alle spalle di Nekrasov si è piazzato il 27enne Davide Gasparini, che ha chiuso nettamente davanti al maltese Gianluca Chetcuti, il primo degli esclusi dalla contesa per la medaglia.



Fuori dopo appena 40 piattelli Vasily Mosin: il bronzo olimpico di Londra 2012 nelle qualificazioni era stato capace di un 142/150, il miglior score tra i sei finalisti.



Non può dirsi da dimenticare – perché sarà per lui impossibile farlo – la prima finale di carriera di Shapath Bradadwaj. L'indiano, dopo l'ottimo 135 in qualifica, esplode appena 26 piattelli su 30 in finale. Dal pubblico fioccano generosi applausi, del tutto giustificati: Bharadwaj aveva appena portato a compimento la sua prima finale all'età di 15 anni.



