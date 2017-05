Volley, Play-off serie C: Titan Services battuta 3-1 a Modena

L'andata premia gli emiliani, che hanno approfittato delle assenze di Guagnelli e Budzko: sabato il decisivo ritorno.

Inizia con una sconfitta a Modena la post season della Titan Services: dopo due set combattuti, in cui gli uomini di Mascetti non hanno patito più di tanto le pesanti defezioni di Guagnelli e Budzko, la Fasipol Basser Modena ha sfondato, vincendo in rimonta per 23/25, 31/29, 25/21 e 25/16.

La gara di ritorno si giocherà sabato al PalaCasadei, dove i sammarinesi dovranno imporsi 3-0 per superare il turno, oppure 3-1 per giocarsela al golden set.



É invece terminata ieri sera a Bellaria la stagione regolare della Banca di San Marino, che in Romagna si è imposta col punteggio di 3-1, confermandosi in zona play-off. Le ragazze di Nanni occupano al momento il secondo posto, ma sarà necessario attendere l'esito della sfida tra Riccione ed Ozzano per conoscere il piazzamento finale delle sammarinesi, a rischio sorpasso da parte delle emiliane.



LP