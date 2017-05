Tiro a volo: Alessandra Perilli in finale col miglior risultato

La tiratrice biancazzurra centra la sua seconda finale consecutiva dopo il bronzo ottenuto ad Acapulco.

Alessandra Perilli si conferma in uno stato di forma clamorosa, centrando la sua seconda finale consecutiva nel circuito iridato del tiro a volo: la biancazzurro - bronzo nel precedente appuntamento di Acapulco - ha chiuso con un ottimo 72/75 le tre serie di qualificazione e nel pomeriggio sparerà per una medaglia al campo gara di Larnaca.



Oltre ad Alessandra, anche l'azzurra Alessia Iezzi è certa di un posto nella finale a sei cipriota: la 21enne abruzzese - campionessa del mondo Junior 2015 - ha realizzato il punteggio di 71/75 chiudendo con una terza serie perfetta.



Anche la cinese Ziaojing Wang ha centrato il secondo posto, mentre sono addirittura sette le atlete che hanno realizzato un punteggio di 70/75: tre di queste dovranno essere scremate dall'inevitabile shoot-off che chiuderà le qualificazioni femminili.



Meno positive le prestazioni del terzetto di tiratori in campo maschile: Gian Marco Berti - il migliore dei nostri - ha realizzato un 44/50 al termine del primo giorno, Mancini ha chiuso con lo score di 43/50 ed Ottaviani con 39/50, punteggi che non saranno probabilmente sufficienti per entrare in finale, specie considerando i 23 tiratori che hanno garantito un rendimento di almeno 48 piattelli esplosi dopo le prime due serie.



LP