Tiro a volo: ancora un bronzo per Alessandra Perilli

La sammarinese comanda dopo i primi 20 piattelli, poi la flessione fino a rischiare il podio e la risalita per sfiorare l'argento.

Alessandra Perilli ancora a podio in Coppa del Mondo: è il secondo in due partecipazioni stagionali e dopo Acapulco, anche Larnaka vale per lei un bronzo. Rispetto al Messico, però, la biancazzurra è entrata in finale col miglior punteggio (72/75), cosa che di fatto le ha garantito la medaglia.



La sammarinese guidava la classifica dopo i primi 20 piattelli, nei quali ha commesso un solo errore dopo aver peraltro brillantemente sopperito ad un problema della sua canna, che per due volte ha fatto cilecca sul sedicesimo piattello.



Se c'è un pizzico di rammarico misto a bronzo, stavolta, è perché le quotatissime Fatima Galvez (18/25) e Natalie Rooney (23/30) sono anche le prima a lasciare la contesa, quando si inizia a potare uno scalpo ogni cinque piattelli.



Quello successivo roba tra Alessandra Perilli e l'azzurrina Alessia Iezzi, visto che la cinese Xiaojing Wang stava inaugurando la cavalcata verso il record del mondo, mentre la libanese Ray Bassil - autentica sorpresa odierna - si era messa al riparo da sorprese sui due bianchi consecutivi di Alessandra, abbordata dalla 21enne abruzzese che sconta il piattello di differenza in qualifica ed è chiamata ad ingoiare il primo rospo di dimensioni considerevoli nella sua promettente carriera in rampa di lancio.



Con due piattelli da recupera sulla minima distanza di cinque, Alessandra Perilli è chiamata all'impresa: Bassil tiene i nervi saldi, specie sugli ultimi due piattelli della serie che avrebbe garantito quantomeno l'argento, difeso dall'incalzante ritmo della biancazzurra, che ha fatto tutto quello in suo potere per mettere in discussione la piazza d'onore che Ray Bassil avrebbe poi centrato col punteggio di 34/40.



Irraggiungibile oggi Xiaojing Wang, capace di un serie da 18/20 quando è iniziata la scrematura verso l'alto: la medaglia d'oro ha il contorno di uno strepitoso 45/50, nuovo primato del mondo di una finale di trap femminile dalla riforma del regolamento.



LP