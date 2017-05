Tiro a volo: in ritardo Berti, Mancini e Ottaviani

Lontani dalla finale i tiratori sammarinesi nella prova di Coppa del Mondo a Larnaca

Dopo i primi 50 piattelli, il migliore è Gian Marco Berti con 44, un piattello in meno per Manuel Mancini che si ferma a quota 43. In gara anche il giovane Mirko Ottaviani che chiude la prima giornata con 39 piattelli colpiti