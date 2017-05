Berti, Mancini, Ottaviani: il riscatto è servito

Ottime prestazioni nelle ultime tre serie

Non basta un giorno a celebrare il bronzo di Alessandra Perilli conquistato appunto ieri a Larnaca. Il sabato era infatti dedicato a cercar risposte tra i ragazzi, ieri al di sotto delle potenzialità e delle attese. Trattandosi di un grande gruppo guidato da un grande coach come Luca Di Mari, le risposte non tardano mai ad arrivare. A cominciare da Gian Marco Berti: 23-24-23 nelle tre serie di oggi che lo hanno riportato sui suoi livelli di eccellenza. Un miglioramento deciso rispetto a ieri lo fa segnare anche Manuel Mancini. 24-23-22 per lui e quindi nuovo ottimismo verso il futuro prossimo. E chi il futuro dovrà costruirselo è il giovane Mirko Ottaviani, a Cipro per accumulare esperienza, che dopo l'emozione del primo giorno ha sparato ottimamente facendo segnare 24-22-22. La tappa di Coppa del Mondo precede di poche settimane l'avvio dei Giochi dei Piccoli Stati. E' attesa per lunedì l'ufficializzazione del programma gare con la dolorosa rinuncia a quella del Trap femminile per mancanza del numero minimo di atlete iscritte. A quel punto però la gara diventerebbe open e quindi non sarebbe da escludere a priori la presenza di Alessandra Perilli. Valutazioni che spetterebbero a Luca Di Mari, che difficilmente sbaglia la scelte importanti.