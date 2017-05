Atletica: Ercolani volta riscrive il record sammarinese dei 400 h

L'ostacolista biancazzurro si avvicina in grandissima forma ai Giochi dei Piccoli Stati di San Marino, prendendosi il primato nazionale sul giro di pista con ostacoli: 53''66.

Buone nuove per l'atletica leggera sammarinese arrivano da Modena, dove - nonostante condizioni climatiche tutt'altro che favorevoli - Andrea Ercolani Volta ha centrato un giro di pista perfetto, riscrivendo il record sammarinese sui 400 ostacoli: 53''66 il nuovo riferimento cronometrico sul Titano, ottenuto a Modena in occasione dei CDS.



Nella domenica dei Campionati Italiani di Società, buon risultato anche per Matteo Mosconi, secondo nel salto in alto a Bussolengo.



LP