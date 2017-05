Baseball: Rimini bissa il successo con la T&A San Marino

Netto 6-0 per i Pirati, che si impongono anche a Serravalle completando lo sweep.

I Pirati sbancano il diamante di Serravalle, violato per la prima volta in stagione dai cugini riminesi che bissano il successo di via Monaco, ottenuto venerdì sera in gara1, imponendosi con un rotondo 6-0 nella gara degli italiani.



Ospiti in vantaggio al primo turno d'attacco: il singolo di Noguera e la rimbalzante di Garbella – sulla spinta della successiva mancata e della base a Celli – riempiono i cuscini, che sulla doppia rubata in seconda e casa base sbloccano il risultato in favore di Rimini.



Che potesse bastare questo unico punto a Rimini, per superare quella che – insieme a Bologna – era la formazione del momento, nessuno se lo sarebbe atteso. Eppure l'attacco di Nanni ha le polveri bagnate, tanto da produrre appena 3 valide nei primi otto inning; così al terzo Rimini allunga sul 4-0, complici altrettante valide, ma anche una base ball e un lancio pazzo.



Peggio del monte sammarinese, sta Malengo, raggiunto al volto da una traccia di Cherubini e trasportato in ospedale per accertamenti; i Pirati salgono finanche al 6-0 col valida di Garbella che poi arriva a casa sul doppio di Duran.



Unico sussulto sammarinese di una serata storta, il penultimo attacco che riempie le basi sul doppio di Chiarini, la valida di Imperiali e la base concessa a Reginato. Nemmeno questo è valso a riaprire quantomeno psicologicamente una partita che meritatamente prende la via della Consolare direzione mare.



LP