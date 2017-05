Berti-Perilli, il Mixed Team è di Bronzo

Chiusa la prova di Coppa di Tiro a Volo a Larnaca

La prova di Coppa del Mondo di Tiro a Volo di Cipro si chiude con un'altra medaglia per San Marino.



La conquistano Alessandra Perilli e Gian Marco Berti nella gata di Mixed Team, esibizione sperimentale che non rientra nel calendario ufficiale di Coppa.



In mattinata la coppia ha colpito 47 piattelli su 50 e si è qualificata per la prima semifinale chiusa al secondo posto dietro la Spagna e consentendo a Berti e la Perilli di contendere il bronzo alla Finlandia (seconda nella seconda semifinale).



La finale per il terzo posto ha visto la vittoria della coppia sammarinese.



R.C.