Volley: Titan Services esce dai play off

Termina praticamente subito l'avventura della Titan Services nei play off. La squadra di coach Stefano Mascetti perde anche la gara di ritorno contro Modena. Sul parquet di Serravalle gli ospiti s'impongono al tie-break. Nel complesso passa la squadra che si è dimostrata più quadrata e potente. Parte bene la Titan Services. Il primo set è sammarinese, chiuso da due ace consecutivi di capitan Tabarini. Nel secondo parziale si parte con diversi errori su entrambi i fronti. Il primo allungo è sammarinese, poi replica Modena. Le due squadre vanno avanti nel punteggio fino al 17 pari, quando arriva il sorpasso degli ospiti che allungano fino a chiudere il set 25/21. Con questo punteggio la Titan Services è costretta a vincere terzo e quarto set, per poi giocarsi la qualificazione al golden set. Il terzo parziale premia la Titan Services che riesce a imporsi ai vantaggi 29/27 con due battute punto consecutive di Francesco Tabarini. Nel quarto set Modena va subito avanti. La Titan Services sbatte contro il muro ospite. I biancoazzurri si avvicinano, poi Modena allunga ancora, per poi andare a vincere il quarto parziale 25/21. Il tie-break diventa a questo punto ininfluente, serve solo per le statistiche. Modena va avanti, la Titan Services esce dai play off.



Elia Gorini