Italiani Assoluti di Taekwondo: Ceccaroni quarto

Podio solo sfiorato per gli atleti sammarinesi ai Campionati Italiani assoluti di Taekwondo disputati a Bari. Nella categoria -68 kg Michele Ceccaroni si è arrampicato fino alla finale per il bronzo persa per 2 soli punti e chiudendo così il suo torneo al quarto posto. Nella categoria -80 kg Daniele Leardini sconfitto in semifinale si è poi dovuto accontentare del quinto posto. Il prossimo fine settimana del taekwondo sarà a Riccione dove si svolgerà l’InterregionaleOpen Emilia Romagna 2017 ed al quale parteciperà l’intera squadra sammarinese.