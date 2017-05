Basket: Questa sera Gara 2 dei play off del campionato di Serie C Gold

L'Asset Banca San Marino con una vittoria su Bologna passa il turno

La vittoria a Bologna 60-68 vale oro per il quintetto di Foschi che si è garantito così il match point sul parquet di casa. Con una vittoria questa sera inizio ore 20.30 i Titans passano il turno e si qualificano per la semifinale play off, in caso contrario, ossia, blitz di Bologna a San Marino, domenica Gara 3 a domicilio del quintetto felsineo meglio piazzato in campionato. Obiettivo, logico, quello di cancellare questa ultima possibilità e fare tesoro della grande prestazione offerta al Pala Alutto. Buone notizia: Foschi a tutto il roster a sua disposizione, il coach cerca e vuole solo conferme dai vari Rinaldi, miglior realizzatore a Bologna con 18 punti, ed ancora, Frigoli, Polverelli, Gamberini, Zannoni, Macina, Bianchi, Amadori, Pasolini e Balestri, ognuno di loro ha portato frutti alla causa. Vietato tassativamente pensare di aver già risolto la pratica all'andata. Se i Titans commettessero l'errore di pensare che il più è fatto si ritroverebbero ribaltati senza nemmeno accorgersene. Bologna ha chiuso terzo posto la Regoular Season dimostrando di essere un roster forte e coeso, e il Titans devono fare tutto ma certamente non sottovalutare questo tipo di avversario. La società chiede l'aiuto del pubblico per spingere l'Asset nell'impresa



L.G