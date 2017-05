Basket: Gara 2 Asset Banca RSM - Salus BO 71-76

Sará Gara 3 a decidere il quarto di finale di Serie C Gold tra Titans e Salus

Dopo il colpaccio in Emilia la semifinale di Serie C Gold sembrava davvero vicino per la Pallacanestro Titano, e il +9 al 30° di Gara 2 aveva tutta l'aria di una sentenza. E invece ecco che nell'ultimo quarto l'attacco biancazzurro si inceppa per oltre 6', la sin lì sempre inseguitrice Salus Bologna piazza un parziale di 22-8 e s'impone 76-71.



A Foschi restano tre ottimi primi quarti, l'efficienza a tutto campo di Polverelli - vero e proprio play aggiunto con 10 assist vincenti – e il 12/23 complessivo da dietro l'arco del trio Rinaldi-Bianchi-Zannoni. Ovviamente sono questi ultimi le bocche di fuoco della Pallacanestro Titano: Rinaldi è condizionato dai falli ma mette a referto 21 punti in 22', gli altri due invece ne combinano 31.



E sono proprio i tiri da fuori a decidere l'incontro, nel bene e nel male: a 2' 38” dalla sirena una bomba di Picio Bianchi spezza l'astinenza dei Titani e li riporta a -1, si va al time out e al rientro una palla persa da Zannoni finisce in mano ad Amoni, che a sua volta carica da fuori e pesca il suo personale ventello. San Marino non riesce più a riportarsi a tiro, un'altra botta di Fimiani fa il resto e rimanda tutto a Gara 3, in programma domenica a Bologna.



Chi vince trova in semifinale una tra Ozzano e Imola, a loro volta sull'1-1: l'altro lato del tabellone invece ha già premiato Lugo e Fiorenzuola, cui sono bastate due partite per avere ragione di Forlì e Ferrara.



RM



IL TABELLINO: Gara 2 Primo turno Playoff: Asset Banca RSM – Salus BO 71-76 (26-21; 42-40; 63-54)



Asset Banca RSM: Frigoli 3, Gamberini 8, Macina, Polverelli 8, Rinaldi 21, Bianchi 16, Borello ne, Amadori, Zannoni 15, Riccardi ne, Balestri ne. All.re Foschi, Vice Evangelisti



Salus BO: Savio 12, Fimiani 5, Amoni 20, Nucci 11, Percan 13, Granata, Zanoni, Lugli, Parma Benfenati 10, Trentin 5. All.re Giuliani, Vice Fili



Franco Foschi (coach della Pallacanestro Titano)