Baseball: un super Poma trascina la T&A San Marino

Torna alla vittoria la T&A San Marino che si aggiudica gara 1 della quinta giornata dell'Italian Baseball League.



La squadra di Marco Nanni ha espugnato con il punteggio di 5 a 3, il diamante di Nettuno, grazie ad un super Sebastiano Poma, autore di due triple e cinque punti battuti e casa.



Vittoria anche per Rimini, che s'impone per 6 a 1 in casa del Parma.