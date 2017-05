Giro 100, 8^ tappa a Izaguirre. E domani c'è il Blockhaus

Lo spagnolo sfrutta lo scivolone di Conti - primo a 1 km dal traguardo - e s'impone su Visconti e e Sanchez. Jungels sempre in rosa, domani però il secondo, importante arrivo in salita del Giro promette di rimescolare le carte in tavola.

A Peschici sembrava tutto pronto per la prima vittoria italiana al Giro del Centenario, con Valerio Conti a guidare il gruppetto di testa nella decisiva salitona finale. Invece eccolo cadere al primo tornante dell'ultimo km, errore che gli costa il riassorbimento nella carovana e consegna l'ottava tappa allo spagnolo della Movistar Izaguirre. Dietro di lui, a completare il podio un altro italiano, Giovanni Visconti e di nuovo un iberico, Leon Sanchez, con quest'ultimo grande protagonista di tutta la Molfetta-Peschici.



Dopo aver raggiunto il primo blocco di 13 fuggitivi lo spagnolo dell'Astana si era dato alla fuga solitaria, salvo poi essere ripreso a sua volta al km 121. Ne mancano ancora 68 alla fine e pian piano il battistrada inizia a perdere i pezzi: rimangono in 5, poi scivola via anche Muhlberger e diventa un affare tra Italia e Spagna.



Visconti e Izaguirre provano a strappare, Conti e Sanchez si rifanno sotto e l'ultima salita – 1500 metri con curve a gomito e pendenza con punte del 12% - li vede arrivare in fila indiana. La locomotiva Conti deraglia sul più bello e rallenta inesorabilmente anche il connazionale, Gorka Izaguirre allora coglie la palla al balzo e piazza l'allungo decisivo.



Dietro di loro la carovana è in recupero, ormai però è tardi: nei 200 metri finali Visconti tenta un ultimo, disperato attacco, poi capisce l'antifona e si accontenta del secondo posto. Sanchez cede di schianto ma la spunta di 2” sul gruppone dei big, il cui arrivo in massa fa sì che là davanti tutto resti uguale: Jungels è sempre in rosa con 6” su Thomas e 10” su Nibali, Quintana e soci.



La tregua prima della tempesta, perché domani la Montenero di Bisaccia-Blockhaus regala il secondo, importante arrivo in salita del Giro: dei 13 km finali 10 hanno una pendenza che oscilla tra 9% e 14%, perciò chi vorrà la Rosa potrà – e dovrà – farsi sotto.



RM