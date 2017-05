Basket, Venezia ok in Gara 1: Pistoia ko 84-71

Decisive la vena dalla distanza dei lagunari - trascinati da Haynes e Bramos - e le tante palle perse dai mai domi toscani.

Con Milano che continua a zoppicare Venezia comincia a crederci per davvero e all'esame sulla tenuta dei nervi risponde presente: al Taliercio Pistoia fa quello che può ma dura solo un quarto e qualche minuto, così al termine di Gara 1 il tabellone recita 84-71 per l'Umana Reyer.



Fattori decisivi la panchina lunga – 11 i giocatori impiegati da De Raffaele nella prima frazione – e il 52,4% nel tiro da fuori: è la prima volta che i lagunari superano la soglia del 50% in una partita dei playoff, e in questa stagione hanno fatto meglio solo una volta. Merito soprattutto del 9/15 della coppia Haynes-Bramos, che chiudono la loro seratona con 23 e 14 punti.



L'altra faccia della medaglia è una Pistoia mai doma ma che, Crosariol a parte, paga la poca continuità dei vari Petteway – che ne fa 17 – Jenkins e Boothe. In avvio per esempio è quest'ultimo a tirare la carretta con 7 dei suoi 11 punti totali, così, nonostante un Haynes già sul pezzo, gli ospiti vanno subito sul 9-5. In difesa però concedono troppe praterie che Venezia sfrutta alla grande: controparziale di 9-3 e sorpasso in scioltezza.



De Raffaele fiuta la fuga e manda in campo Peric e l'ex capitano avversario Filloy, l'apporto dei due però non è quello sperato. Pistoia allora resta in corsa e al 12° si riporta avanti con la schiacciata di Lombardi, ignara del fatto che sarà il suo ultimo vantaggio. Stone e Haynes prendono in mano le redini del gioco, le 11 palle perse dai toscani fanno il resto e a metà partita è +9 Venezia.



E se nella frazione seguente non dilaga è solo perché Petteway, sin lì a quota 2 con 0/2 dal campo, si sveglia di botto: dei 22 punti toscani 12 sono suoi, così al 30° le lunghezze di distanza sono sempre 9. Nei 10' finali Pistoia le prova tutte per riaprirla, Venezia però è sul pezzo e, grazie alla già citata vena dall'arco, non scende mai sotto la soglia di sicurezza, blindando la vittoria.



RM