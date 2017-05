Augusto Michelotti: "Giro del Monte promuove rapporti umani e sociali"

Il Segretario di Stato al Turismo e al Territorio intravede in eventi come quelli collegati alla Wellness Week uno nuovo spirito di interazione col territorio che San Marino vuole promuovere.

"Abbiamo accolto con piacere l'iniziativa della Wellness Foundation, che ci ha coinvolto tra gli eventi collegati alla Wellness Week; in particolare il Giro del Monte si è confermato come un momento di festa ed aggregazione della nostra comunità, rifacendosi ai principi di uno stile di vita sano, all'aria aperta e che promuove un uso intelligente dell'ambiente, favorendo l'interazione ed i rapporti umani e sociali. É tra i nostri obiettivi arrivare a questi risultati e manifestazioni così aiutano, se avremo la forza e il coraggio di portare avanti progetti come questo, avranno riscontri sempre maggiori. Il bello del Giro del Monte - conclude Michelotti - è che si faceva fin dai tempi remoti della nostra storia contemporanea, e lo si fa camminando; lasciamo andare chi corre per competizione, quello che viene dopo è veramente una cosa vera, autentica, bella".



Nel video l'intervista ad Augusto Michelotti, Segretario di Stato al Territorio e al Turismo.





LP