Giro del Monte: record in vista

Quasi doppiata la quota di preiscrizioni dello scorso anno: invito estero anche al San Marino Team dei Giochi dei Piccoli Stati.

Il Giro del Monte ha fatto centro: quella che era nata come una scommessa – poi vinta peraltro, da Ninni Fantini – si è confermata manifestazione matura, di rinnovato interesse per chi corre per vincere e soprattutto evento di aggregazione, socializzazione e promotore di uno stile di vita sano. Tanto dall'essere inserita per il secondo anno consecutivo nella lista di 300 eventi collegati alla Wellness Week, presentata ieri a Cesena e promossa dalla Wellness Foundation.



La quarte edizione contemporanea, del Giro del Monte, conferma il trend ascensionale: quasi doppiate le preiscrizioni fatte registrare l'anno passato, quando parteciparono in totale 1,500 persone, per un evento indirizzato a tutti e che sabato coinvolgerà anche giovani e Special Olympics.



Occasione per creare un circolo virtuoso, visto che nel giro di una settimana – poco più – si terranno sul Titano anche i Giochi dei Piccoli Stati e che il San Marino Team [#SMRTEAM], tra atleti, tecnici e volontari, prenderanno parte al Giro del Monte.



Nel video l'intervista a Samuele Guiducci, presidente Track&Field San Marino.



LP