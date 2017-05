#giro100 Dumoulin vola in crono, e sfila il rosa a Quintana

Nulla di nuovo all'orizzonte soprattutto quando si parla di crono. Corre contro se stesso Tom Dumoulin che spacca il giro e indossa la maglia, spingendo Nairo Quintana a 2'23. La cronometro Foligno-Montefalco, 39.8 km incorona ancora una volta l'olandese che in questa specialità, in questo momento non ha rivali. Il vicecampione olimpico di specialità dà 49” secondi a un coraggioso Geraint Thomas e 56” all'ex maglia rosa Bob Jungels. Recupera Vincenzo Nibali che guadagna su Quintana 46”. Percorso alternato il Foligno – Montefalco, con tratti veloci, poi curve e continui saliscendi, e pendenze attorno al 4-5%. Regge bene lo squalo Vincenzo Nibali che chiude sesto la crono, ma sale al quinto posto nella generale, adesso guidata dal nuovo leader Dumoulin

L.G