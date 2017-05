Il GM del Fenerbahce Maurizio Gherardini oggi ospite di "Pick and Roll"

Con il presente siamo a comunicare che oggi ritorna “Pick and Roll” con la nuova programmazione del Martedì ore 20, il programma che San Marino RTV dedica con le immagini da tutti i campi al Campionato Italiano e all’Eurolega con in studio come opinionista fisso coach Alberto Bucci.

Interverrà come ospite al telefono il General Manager del Fenerbahce Maurizio Gherardini.

“Pick and Roll” è in onda stasera come ogni Martedi alle ore 20.00 (ch 520 SKY in chiaro, 73 DTT Em. Rom. e Marche) ed in diretta Streaming su http://www.smtvsanmarino.sm/programmi/web-tv

Il programma è condotto da Gherardo Resta.

Le puntate e le interviste di “Pick and Roll” sono tutte ON DEMAND al seguente link: http://www.smtvsanmarino.sm/video/programmi/pick-and-roll