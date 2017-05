Volley: la BSM prenota la semifinale play-off

Impeccabili le ragazze di Nanni in gara1 dei quarti di finale: le modenesi del Villa d'Oro superate 3-0.

Esordio travolgente, per la Banca di San Marino, nei play-off di Serie C femminile. La formazione di Nanni si conferma in grande forma, imponendosi con un netto 3-0 in gara1 dei quarti di finale per la promozione in B2. Villa d'Oro Modena superata dopo un tirato primo set – chiuso 28-26 – e due parziali più in controllo (25-21, 25-13).



Serata di grazia per Elisa Parenti, capace di mettere a terra 13 palloni con ottime percentuali di realizzazione.



Venerdì sera alle 21:00 la gara di ritorno, nella quale alla BSM sarà sufficiente portare a casa un set per centrare l'accesso alle semifinali play-off.



