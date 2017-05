Baseball: doppietta T&A su Padule

Sweep completato: 5-0 in gara2.

La T&A San Marino ha completato lo sweep di giornata, bissando col favore delle tenebre il successo ottenuto in gara1 contro Padule Sesto Fiorentino. Si conferma la Cenerentola di questo campionato, la squadra di Minozzi, che va sotto nel punteggio già al primo attacco casalingo che sfonda col singolo di Albanese.



Quevedo completa i suoi 5 inning lasciando a secco Padule, impiegando la miseria di 44 lanci per due sole valide concesse. Non da meno Cherubini, Perez e Ascanio (all'esordio), mentre il box di battuta sammarinese torna ad essere indemoniato nella parte bassa del sesto: quattro punti, a partire dai doppi di Chiarini e Reginato che mette la parola fine sulla partita di Rodriguez. Non andrà meglio sul monte a Parra; il rilievo incassa infatti altri due punti per effetto del singolo di Albanese e della valida di Ferrini.



Nessun patema nella gestione difensiva del doppio successo in questo turno – il terzo nella seconda fase di IBL – che certifica il secondo posto in classifica della T&A, alle spalle della Fortitudo Bologna.



LP