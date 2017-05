Giro del Monte: vincono Bussolotto e Nanu

Tantissime persone al via sullo Stradone.

Si conferma uno degli eventi più apprezzati e maggiormente partecipati dalla cittadinanza sammarinese, che a centinaia ha affollato lo Stradone, il Giro del Monte.



Un colpaccio – tutto del Track&Field San Marino – averlo recuperato dal dimenticatoio; lungimiranza condivisa poi con chi ha reso possibile il successo di cui oggi se ne può apprezzare la portata, finanche all'inserimento di quella che era partita come una scommessa da bar, nel complesso di 300 prestigiosi eventi facente parte della Wellness Week.



7 chilometri non di esclusiva competenza degli agonisti, ma indirizzati anche e soprattutto verso coloro che desiderano corricchiare, camminare, misurarsi con lo splendido contorno che è un territorio patrimonio dell'UNESCO come quello sammarinese.



Arriva dall'Atletica Potenza Picena il successo di quest'anno, a dimostrazione di come la gara sammarinese attiri anche chi parte da lontano: si impone Doriano Bussolotto, in 24'12'', lui che ha un personale di poco inferiore ai 31' su 10,000 metri. Alle sua spalle Giovanni Pazzaglia e Matteo Bertuccini, raggruppati in 39''.



Doppio colpo in campo femminile per Ana Nanu, che torna ad imporsi sul Titano davanti a Fausta Borghini e Silvia Scacchi: il tempo della fondista della Gabbi è di 28'03''.



Nel video le interviste a Doriano Bussolotto ed Ana Nanu, vincitori Giro del Monte 2017.



LP