Salto: Rossi vince a Treviso con 2.18

Eugenio Rossi ha vinto in provincia di Treviso, a San Biagio di Callalta, la gara di salto in alto con la misura di 2.18 al primo tentativo, migliorando i 2.15 della gara vinta ad aprile a Modena. L'atleta sammarinese ha poi provato la misura di 2.20 sbagliando di veramente poco. Sul podio anche Matteo Mosconi con 2.09, misura che vale il minimo per gli Italiani Assoluti.