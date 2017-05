Balestrieri: cambia la presidenza

L’Assemblea della Federazione Balestrieri Sammarinesi ha nominato il nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per il quadriennio 2017-2020.

Stefano Ugolini eletto Presidente, è al suo primo mandato.

La vice-presidenza è affidata a Mirco Battazza, mentre Michael Mularoni, Denny Fabbri,Alessandro Cardelli ricopriranno i ruoli in Segreteria e Tesoreria all’interno dell’Ufficio di Presidenza.

Maestro d'Arme è Edoardo Chiaruzzi

Maestro di Corte Lorenzo Alletti,

Maestro Musici Maikol Giardi e Maestro di Bandiera è Stefano Gatti.

Sono consiglieri Helenio Chierici e Fernando Ceccoli.

Nel collegio sindacale sono presenti: Gabriele Ghiotti e Giacomo Mularoni.

Il primo impegno della Federazione è la preparazione del calendario delle manifestazioni 2017 per tutti i gruppi appartenenti alla Federazione: Tiratori, Sbandieratori, Musici e Figuranti, nonché il calendario delle gare di tiro con la balestra che verranno effettuate in borghese.