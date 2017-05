Tennis: Giulia Dal Pozzo in semifinale nel torneo Tennis Europe Under 12 sloveno di Koper

Ora l’attende la sfida contro lo slovena Milic.

SAN MARINO. Giulia Dal Pozzo vola in semifinale nel torneo Tennis Europe Under 12 sloveno di Capodistria. La sammarinese portacolori del Tc Valmarecchia, convocata per l’occasione dalla nazionale italiana (ha il doppio passaporto), ha battuto in rapida successione la slovena Anna Lanisek per 6-3, 3-6, 6-1, la croata Dora Biondic per 6-2, 6-1, la serba Tijana Sretenovic per 6-4, 6-1 e nei quarti affronta la slovena Eva Muller Uhan per 6-1, 6-3. Ora la sfida per un posto in finale contro l’altra slovena Ele Nala Milic. La promessa del tennis biancazzurro, in coppia con Gaia Parravicini, ha raggiunto anche le semifinali in doppio dopo i successi per 6-0, 3-6, 10-8 sulle slovene Jamar-Muller Uhan e per 6-1, 6-1 sulle altre slovene Dolenc-Sedej. Poi in semifinale lo stop contro Rajki-Stojanovic (Cro-Slo) per 7-6 (3), 1-6, 11-9.