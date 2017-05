Fsta e Fitarco, una firma per crescere insieme

Due Federazioni, due Presidenti amici e da oggi una collaborazione rinnovata ed estesa.



Mario Scarsella e Luciano Zanotti, FITARCO E FSTA insieme per un mutuo riconoscimento che consentirà in primis agli atleti di beneficiare delle nuove condizioni.



Firmano nella bellissima Casa del Castello di Montegiardino aperta dal Capitano Giacomo Rinaldi che in qualità di pubblico ufficiale ha sovrinteso la sigla del protocollo.



Un momento a cui il Presidente Zanotti pensava da tanto, ma che ora costituisce solo un punto di partenza.



Sponda italiana da Scarsella solo parole di amicizia e stima e un appuntamento in agenda. Tokio 2020.