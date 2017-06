Fine settimana ricco di soddisfazioni per il pattinaggio di San Marino

Mentre al Centro Commerciale Atlante si esibivano gli atleti del settore artistico e i giovanissimi del roller freestyle per festeggiare la fine della stagione sportiva, gli atleti del corso avanzato del roller hanno esordito nella loro prima gara fuori territorio. Infatti hanno partecipato venerdi 2 giugno al parco Marecchia di Villa Verucchio al trofeo "Roller in Strada", organizzato dalla società sportiva del Verucchio. Le gare si sono aperte con la disciplina del Roller Cross dove la società sportiva del Titano ha ottenuto ottimi risultati: Nicole Mularoni (Cat. speedy) è riuscita a vincere nella finale mettendo al collo la medaglia d'oro, seguita dalle compagne di squadra Aurora Marchioro, arrivata ottava, Matilde Mina, decima, Elena Pari dodicesima. Poi si è passati alla categoria superiore dove Tommaso Mularoni si è aggiudicato il secondo posto. Ottimi risultati anche nella disciplina dello Speed Slalom: Nicole Mularoni ha sfiorato il podio arrivando quarta, Matilde Mina quinta, Elena Pari sesta, Aurora Marchioro undicesima. Per la categoria Ballotta Tommaso Mularoni ha guadagnato la sua seconda medaglia d'argento. Infine Domenica 4 giugno al Palasport Comunale di Misano Adriatico, per la 20° edizione del Filippini International, sono giunti circa 800 atleti per le 136 squadre presenti provenienti da diverse nazioni:Stati Uniti, Argentina, Colombia, Cile, Croazia, Slovenia, Germania, Israele, Egitto, Romania, San Marino e Italia. Per San Marino hanno gareggiato Elisa Benedettini e Sofia Colapinto nella categoria promominis: le giovani atlete hanno raggiunto rispettivamente la quarantesima e quarantunesima posizione. L'allenatrice Carlotta Gambuti che le ha accompagnate si è dimostrata soddisfatta della loro prestazione perchè hanno eseguito il loro miglior singolo della stagione nell'appuntamento più importante.