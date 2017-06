Basket 3x3, presentato il torneo estivo "Top of Five": tappa anche a San Marino

Nella sua seconda edizione il circuito di cinque tornei estivi sconfina sul Titano, con l'Upper Basket di Fonte dell'Ovo che chiuderà il tutto. Si gioca anche a Rimini, Villa Verucchio, Santarcangelo e Bellaria.

A un anno dalla sua ideazione “Top of Four” si espande, travalica i confini della provincia di Rimini e ingloba San Marino, il che comporta un ovvio cambio di nome: si chiamerà Top of Five la seconda edizione del circuito che riunisce i più importanti tornei estivi di basket 3vs3 del circondario. Principale novità l'ingresso nel giro di Upper Basket, che si disputerà dal 2 al 4 agosto a Fonte dell'Ovo. “Siamo molto onorati per questa opportunità – dice Marco Stefanelli, uno degli organizzatori del torneo sammarinese - sarà la quarta edizione dell'Upper Basket e, come ogni anno, i primi due giorni saranno dedicati ai gironi, mentre nel terzo si giocheranno le finali e la gara da tre e si assegnerà l'MVP”.



Upper Basket sarà l'ultima delle cinque tappe del circuito: si parte dallo Starlight, che dal 15 al 18 giugno coinvolgerà 50 squadre da 4 – 20 senior, le altre giovanili – sull'asfalto della Polisportiva Stella di Rimini. Poi dal 3 al 6 luglio il Raffo X Sempre, che per questa edizione andrà in scena nel centro storico di Verucchio, forse addirittura all'interno della Rocca, se ci sarà l'ok. Quindi il CNO Streetbasket, dal 19 al 22 luglio a Santarcangelo, e il Beach Basket, sulla spiaggia di Bellaria dal 27 al 30 luglio. A differenza delle tappe però il circuito sarà vinto non da una squadra ma da un singolo giocatore, un MVP individuato in base ai punti accumulati nei diversi tornei. “Diamo 100 punti a ogni componente della squadra vincitrice – spiega Stefano Oppi, organizzatore dello Starlight – 70, 50 e 30 invece a quelli di seconda, terza e quarta classificata. In questo tour però conta soprattutto la partecipazione, che da sola vale 20 punti. E altri 50 verranno assegnati a chi ci sarà in tutte le tappe, e il bello è che si può anche cambiare compagni di squadra a seconda del torneo”.



Non solo divertimento però, perché Top of Five è un perfetto allenamento estivo per agonisti in vacanza, tanto che il campione in carica è l'ala dei Crabs Jacopo Aglio. Per questo motivo ci saranno anche i nazionali sammarinesi Davide Macina e Lorenzo Liberti, accompagnati da due compagni di squadra della Pallacanestro Titano ancora da "convocare". In più, tramite Starlight, CNO e Beach Basket, Top of Fivemette in palio l'accesso alle finali nazionali dei Tornei FISB e 33 BK della FIBA, che si terranno a Riccione e Bellaria. Annunciata inoltre la nascita del Team Riviera, selezione della provincia di Rimini che parteciperà al torneo dei Giardini Margherita, a Bologna: tra i convocati i nazionali sammarinesi Matteo Botteghi e Gioele Moretti e Joel Myers, figlio del mitico Carlton.



RM