Champions Cup: Bologna stende Rouen

Nella seconda giornata a Ratisbona, i campioni d'Italia partono col piede giusto.

Troppo brutta per essere vera la Fortitudo Bologna nella gara d'esordio in Champions Cup, tanto scadente dall'essere immediatamente riscattata – meno di 24 ore più tardi – sul diamante di Ratisbona, ai danni del malcapitato Rouen.



I francesi vanno incontro alla tempesta felsinea, che pressoché con ogni componente del suo lineup va a toccare le traiettorie dei pitcher transalpini: 17 valide in 4 inning, per un 14-0 solo da portare al 7° inning per archiviare una vittoria per manifesta superiorità nella quale sono in tanti a brillare, ma una nota di merito va riconosciuta a Fuzzi, capace di un singolo, un doppio ed un homerun per un fatturato di 5 punti battuti a casa.



Decisamente molto, molto più equilibrata la sfida tra Rotterdam e Magonza dove – a sorpresa – sono i tedeschi a spuntarla, azzerando di fatto la classifica del girone A nel quale tutte si giocheranno la possibilità di centrare le semifinali nelle sfide di domani, dove vincere è garanzia di superamento del taglio.



Nel finale di 7-6 ci sono due strepitosi attacchi del Mainz Athletics, già sul 2-0 dopo i primi turni in battuta e capace di un big inning da cinque punti al secondo. La complessa rimonta olandese sembra poter prendere corpo nell'ottavo inning, dove Rotterdam si arrampica fino al 7-6 senza riuscire ad impattare.