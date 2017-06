Special Olympics, al via il "Progetto Vela" alla darsena di Rimini

Gli atleti speciali parteciperanno a quattro uscite in mare in vista dell'arrivo del catamarano "Lo Spirito di Stella", che a fine settembre sarà a Rimini e li porterà in escursione al largo.

C'è un catamarano da condurre in alto mare nel futuro dei ragazzi di Special Olympics San Marino, e per non farsi trovare impreparati ecco il Progetto Vela: un'attività organizzata dal club in collaborazione con la Federazione Vela e lo Yachting Club San Marino per avviare alla navigazione gli atleti speciali del Titano.



Il tutto in vista dell'arrivo de Lo Spirito di Stella, il primo catamarano al mondo privo di barriere architettoniche, impegnato in una traversata transoceanica da Miami a Trieste e attualmente in rotta verso il Portogallo. E a fine settembre sarà alla Darsena di Rimini, permettendo ai ragazzi di Special di salire a bordo per un'escursione al largo. Non da semplici passeggeri ma come veri e propri marinai, perché lo scopo de Lo Spirito di Stella – che nel suo viaggio consegnerà a Papa Francesco la Convenzione Onu sui diritti dei disabili - è dimostrare che tutti possono dare il proprio contributo all'impresa.



"Faremo quattro uscite di due ore l'una - spiega il Presidente di Special Olympics San Marino Barbara Frisoni - ma se funziona diventeranno anche di quattro ore. Così, quando a settembre arriverà Lo Spirito di Stella, saranno pronti per il mare".



I ragazzi coinvolti nel progetto sono una decina: a rompere il ghiaccio in questa prima uscita – a bordo del natante a vela Novalis – sono Thierry Mancini, Federico Alessandrini, Omar Santini ed Eleonora Santolini. Quattro, come i ragazzi che parteciperanno all'escursione con Lo Spirito di Stella: il catamarano però si fermerà due o tre giorni, perciò la stessa opportunità sarà concessa anche agli altri.



Nel servizio le interviste a Barbara Frisoni, presidente Special Olympics San Marino, e agli atleti Special Thierry Mancini, Federico Alessandrini, Omar Santini ed Eleonora Santolini.





Ad accompagnare i ragazzi di Special Olympics c'erano anche Marco Santi, vice presidente dello Yachting Club, e Martina Tosi, istruttrice della Federazione Vela: qui le loro interviste.