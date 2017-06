Champions Cup: la T&A terza in Europa

La squadra di Nanni supera L&D Amsterdam nella finalina.

La T&A San Marino chiude al terzo posto la Champions Cup 2017: i sammarinesi – superati ieri dai Neptunus Curaçao di Rotterdam – si sono imposti quest'oggi sui campioni uscenti di Amsterdam col punteggio di 7-3.



Sfida equilibrata per metà, con San Marino sul 2-0 al secondo attacco sulla rimbalzante di Avagnina e l'errore in assistenza del lineup olandese. Un punto a testa nel terzo inning e quattro equamente distribuiti nel quinto confermano la T&A avanti di due punti (5-3) alla vigilia del parziale decisivo. Il settimo è quello in cui gli uomini di Nanni ipotecano il successo, per effetto di un lancio pazzo e della volata di sacrificio di Poma.



Il monte sammarinese oggi regge il confronto e porta a casa un prestigioso quanto – purtroppo – inutile, terzo posto nella massima competizione europea per club.



LP