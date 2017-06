Ciclismo, il sammarinese Antonelli vince il trofeo Caviro "Sulle strade del Passatore"

Battuti in volata Cantoni e Pesenti.

Si colora di biancazzurro la terza edizione del trofeo Caviro "Sulle strade del Passatore", vinta in volata dal sammarinese Michael Antonelli. In un percorso che andava da Faenza a Forlì - reso ancor più impegnativo del solito dal sole cocente - Antonelli si è staccato dal gruppo sulla Rocca delle Camminate, ultima ascesa di giornata, prendendo subito un vantaggio di circa 15" sul gruppo e incrementandolo negli ultimi km di pianura. Con lui anche Cantoni e Pesenti, che in quest'ordine gli si sono arresi nella volata finale. Il primo plotone di inseguitori - che ha visto Pruni anticipare Baroncini - ha tagliato il traguardo di Piazza Saffi con un distacco di 30".