Basket, Venezia pareggia i conti: Trento ko 79-64

La Reyer parte forte, subisce il ritorno degli ospiti e nel terzo quarto strappa definitivamente, trascinata dalle bombe di Haynes. Trento rischia di perdere Sutton, uscito per uno stiramento.

Nel suo Taliercio Venezia non può permettersi di toppare due volte di fila e, infatti, non lo fa: 79-64 a Trento - al suo primo ko esterno in questi playoff – e 1-1 nella serie. Decisive la fuga nel terzo quarto e soprattutto la prova di Haynes, esploso proprio nella frazione in questione e autore di 20 punti con 6/7 dalla distanza, statistica nella quale i suoi compagni fanno, insieme, 4/22.



E dire che il play comincia con 2 falli in 4', costringendo De Raffaele a saldarlo alla panchina. A differenza sua la Reyer è subito sul pezzo, impone un ritmo frenetico e allontana Trento di 13. Boscaglia si rifugia nel time out, che dà i frutti sperati: al primo riposo gli ospiti sono sotto di 7 e al rientro, nonostante Venezia tenti di riallungare, calano un 15-2 che porta al sorpasso. Un parzialone targato Flaccadori, autore di due bombe e assist come quello che vale il pari di Shields. La tripla di Forray sembra mettere le ali a Trento, invece Sutton esce per stiramento e Venezia si ridesta, chiudendo la frazione in parità.



Nel terzo la Dolomiti impiega quasi 5' per segnare dal campo ma la Reyer fa poco meglio: De Raffaele allora scongela Haynes e fa bene, perché il n° 0 spara tre cannonate di fila che valgono lo strappo letale. Trento è alle corde e si squaglia del tutto sulla botta di Filloy del 31°, che vale il +16; così, nonostante l'infortunio del sin lì fondamentale Batista, la Reyer diventa imprendibile.



Oltre a Haynes brilla un Peric che ai 12 punti somma 9 rimbalzi, mentre i 17 di Craft non bastano a Trento. Che ha ancora il fattore campo a favore ma, dopo Baldi Rossi, Marble e Moraschini, rischia di perdere a lungo pure l'importantissimo Sutton: nel caso, la panchina di Boscaglia diventerebbe davvero corta.



RM