Nba: secondo titolo in tre anni per i Golden State Warriors

I Golden State Warriors hanno vinto il titolo Nba del basket americano, il secondo in tre anni dopo quello del 2015, battendo i Cleveland Cavaliers in casa per 129-120 in gara-5 della finale, chiudendo la serie sul 4-1. Decisivo per la vittoria dei californiani Kevin Durant, autore di 39 punti, eletto anche miglior giocatore dei playoff. é stato decisivo per la vittoria di Golden State, Durant ha coronato la sua prima stagione ai Warriors con quel titolo molto ambito fin da quando nel luglio dello scorso anno ha raggiunto Stephen Curry e compagni.