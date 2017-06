Pattinaggio: a medaglia le giovani sammarinesi nel trofeo di Riccione

Nella giornata di Domenica 11 Giugno 2017 si è svolto alla pista Giardini a Riccione il "Trofeo Interprovinciale ACSI" di pattinaggio artistico. Per il pattinaggio del Titano nella categoria Pulcini B Classic sono scese in pista tre giovanissime atlete: Greta Morri che ha messo al collo la medaglia d'argento, Giulia Amati, con la medaglia di bronzo e Valentina Muratori che ha sfiorato il podio arrivando in quarta posizione. I gradini più alti del podio sono stati conquistati da Giulia Polidori, categoria Principianti B Classic e da Daisy Toccaceli, categoria Ragazzi Competitive: le atlete hanno dato soddisfazione eseguendo le difficoltà dei loro dischi di gara in maniera eccellente. Poi è stata la volta di Alessia Monaldini e Shaliny Zaghini, categoria Principianti A Classic: le atlete al loro primo anno di attività sono riuscite a sfoderare ottimamente le loro capacità e hanno messo al collo rispettivamente la medaglia d'oro e quella d'argento. Infine è stata la volta di Elisa Benedettini e Sofia Colapinto, categoria Azzurrini gr.2: Elisa e Sofia stanche da una stagione intensa di impegni hanno sfiorato il podio giungendo rispettivamente in quarta e quinta posizione. Ora il settore agonistico del gruppo roller si prepara per la COPPA ITALIA che si terrà a Sora (Frosinone) il 23-24-25 giugno