Tennistavolo: buone prestazioni dei sammarinesi a Terni

Sono iniziati a Terni i Campionati Italiani Seniores, grandissima prestazione di Mattias Mongiusti che ieri nel singolare di quarta categoria si è arreso solo in finale sconfitto per 3/1 dall'esperto pongista umbro Persichetti dopo una maratona di due giorni di gara con 435 agguerriti pongisti, buon inizio di campionati per gli atleti sammarinesi visto anche il sesto posto di Andrea Morri nei quinta ed il dodicesimo di Claudia Pedrella Moroni nelle quarta femminili.