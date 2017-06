Torneo dei Castelli: presentato il campionato sammarinese di Tiro con la Balestra Antica

Presentato a Palazzo Pubblico il Torneo dei Castelli, Campionato Sammarinese a Squadre di Tiro con la Balestra antica all'italiana, in programma sabato alle 17 in Cava dei Balestrieri. In gara i cinque migliori tiratori di ogni castello della Repubblica, che si contenderanno l'ambita coppa in argento, che lo scorso anno è stata assegnata al castello di Montecerreto. La manifestazione prevede anche l'esibizione di musici e sbandieratori, oltre quarta edizione della contesa tra i piccoli balestrieri.