Baseball, la T&A scivola in gara1 con Novara

Piemontesi corsari a Serravalle: 3-1 con la complicità di una T&A insolitamente imprecisa.

Non riparte col piede giusto, dopo l'esperienza in Champions Cup – chiusa peraltro al terzo posto – la T&A San Marino, sorpresa sul diamante di casa da Novara, che sblocca l'incontro già al primo attacco, foriero di due punti per la compagine piemontese che prende in mano le redini dell'incontro con la complicità di una T&A fallosa. Già al secondo lancio del partente Quevedo, Dobboletta impatta la rimbalzante che buca gli esterni e apparecchia per il vantaggio ospite che si concretizza sulla valida di Angulo e soprattutto sul conseguente errore nell'assistenza in prima di Pulzetti. La T&A passa dalla padella alla brace quando il successivo grounder di Alvarez significa 2-0.



La replica è quantomeno immediata, seppur a metà: le due valide consecutive di Ermini ed Epifano – insieme all'errore del catcher piemontese sulla doppia rubata – portano la T&A a dimezzare il vantaggio, lasciando intendere una rimonta che non prenderà mai corpo.



Già, perché le mazze sammarinesi sono piuttosto fredde e il monte di Novara non concede che quattro valide col partente e vincente Ruiz, che lascia ad Aristil ad inizio ottavo, quando il risultato finale di 3-1 era già stato definito dal sesto attacco novarese, vincente sulla base di due singoli, un errore e pure un lancio pazzo.



Stasera si replica, sempre alle 20:30 e sempre sul diamante di Serravalle, dove servirà certo molto di più di 4 valide in 9 attacchi per superare una Novara non certo irreprensibile, ma quantomeno più cinica e precisa della controparte sammarinese vista in gara1.





LP