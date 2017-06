Baseball: Imperiali regala la vittoria alla T&A agli extra-inning

Un Grande Slam dello storico interno della T&A San Marino vale il successo in gara2 ai danni di Novara.

Ha rischiato, anche in gara2, la T&A: gli uomini di Nanni erano chiamati al riscatto dopo l'opaca prestazione di venerdì sera contro Novara e se vittoria – 24 ore più tardi – è stata, lo si deve alla meraviglia di Ciccio Imperiali, capace di un Grande Slam nella parte bassa del 10° inning sul punteggio di 4-4. Come un golden gol in rovesciata al 120'. Anzi, forse qualcosina di più.



A sbloccare il risultato sono gli ospiti, che al terzo arrivano al cuscino di casa base senza valide: Pizzorni colpito, grounder che lo porta in seconda da dove ruba la successiva ed errore di assistenza in terza a completare l'opera.



La T&A non sembra aver acquisito lo smalto latitante in gara1, tanto in difesa quanto al piatto, dove Bassani nasconde la pallina al lineup sammarinese. Non che i piemontesi tocchino le traiettorie di Florian, anzi. Infatti i fuochi d'artificio – da regola – sono tenuti per il finale: al settimo Novara raddoppia col doppio di Alvarez su Cherubini, toccato anche da Batista. Il rilievo ex Rimini si produce poi in quattro ball che riempiono le basi con zero out: tracollo evitato e danni limitati al singolo di Monello che porta al 2-0, decisamente accettabile considerate le premesse.



Serve la reazione al piatto e stavolta non manca: Reginato suona la carica lasciando al Multieventi la pallina dell'1-2, che porta anche all'infortunio dell'esterno sinistro Gallo, nel tentativo di allungarsi sulla pallina.



Caglieris lo sostituisce in diamante, Bassani cauterizza ma l'aggancio è solo rimandato: il singolo di Ferrini porta a casa Pulzetti per il 2-2 e sul monte novarese si vede D'Amico. Gli ospiti tornano avanti al 9° col doppio di Batista e il singolo di Buffa, un colpo gobbo che la T&A dimostra di saper incassare: con due out e Reginato in seconda, Ermini si produce nel doppio che vale il pareggio e rimanda dubbi e sconforto sul fronte avversario.



Agli extra-inning che – per via del nuovo regolamento – si giocano fin da subito in regime di tie-break, Novara torna avanti col doppio di Angulo, mentre la T&A non solo impatta sul singolo a basi piene di Chiarini, ma la va a vincere col Grande Slam di Imperiali, che pulisce la basi e la chiude sull'8-4.





LP