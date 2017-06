Palio dei Castelli: vince Montegiardino

Battuto di un punto, 149 a 148, il castello di Borgo Maggiore

C'erano anche i Capitani Reggenti, Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio, alla prima uscita stagionale della Federazione Balestrieri.

Un evento come sempre molto suggestivo con gli spettacoli di musici, figuranti e sbandieratori, tutti rigorosamente in costume medioevale, in un pomeriggio che metteva in palio il titolo di campione sammarinese a squadre. I nove castelli della Repubblica, a contendersi l'ambita coppa in argento, vinta lo scorso anno da Montecerreto.

Cinque balestrieri per ogni squadra, con una sola freccia per ogni tiratore da scoccare verso il bersaglio.

E come spesso accade, ne è venuta fuori una gara entusiasmante, giocata sul filo del perfetto equilibrio.

Alla fine, la vittoria è andata al castello di Montegiardino, con 149 punti, uno in più di Borgo Maggiore mentre Serravalle si è classificato al terzo posto con 145.

La squadra del Castello più piccolo della Repubblica, era formata da Gianluca Balducci, capitano, Edorado Chiaruzzi, neo maestro d'arme e poi Stefano Pari, Agostino Biordi ed Emanuele Mularoni.

Particolarmente appassionante anche la quarta contesa dei piccoli balestrieri, che come i più grandi, si sono sfidati con le piccole balestre.

La vittoria è stata conquistata da Alessandro Ceccaroni, davanti ad Andrea Gasperoni e Leonardo Ugolini.